Transfert au PSG : L'offre de dernière minute, la fin du feuilleton est annoncée !

L'épilogue de l'aventure parisienne de Carlos Soler semble imminent. Son transfert du PSG vers la Real Sociedad ne serait plus qu'une question d'heures désormais à en croire la presse étrangère. Néanmoins, pour que cette opération puisse voir le jour, il faudra forcément passer par une vente de dernière minute pour le club espagnol. Explications.
Carlos Soler, à l'instant T, ne devrait pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain. Revenu de son prêt de West Ham au terme de la saison dernière, l'international espagnol de 28 ans est amené à retrouver la Liga avant la clôture du mercato programmée le 1er septembre prochain. Non pas au sein de son club formateur du Valence CF, mais plutôt du côté du Pays Basque... à la Real Sociedad.
Carlos Soler à la Real Sociedad, c'est presque bouclé ?
The Athletic a révélé ce vendredi que Carlos Soler devrait prendre la route de la Real Sociedad de manière définitive. Le PSG se serait entendu avec le club ibérique sur les termes d'un transfert sec pour 8M€ en plus d'un bonus pour 50% de ses droits. De plus, la traditionnelle visite médicale précédant une signature est prévue pour ce vendredi après-midi d'après le média.
Soler doit attendre une vente de la Sociedad ?
Toutefois, tout ne serait pas encore définitivement bouclé entre le PSG et la Real Sociedad au sujet du transfert de Carlos Soler. Si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe et son journaliste Loïc Tanzi sur X, la clé du dossier Soler résiderait dans la résolution de l'opération Umar Sadiq. En cas de vente de son attaquant, la Sociedad disposerait de moyens financiers plus importants dans le cadre de la venue de Soler. Pour le moment, L'Equipe n'est au courant d'une offre seulement formulée pour Sadiq par Gérone. Le décor est planté, reste à savoir quelle sera l'issue du transfert du joueur de la Real Sociedad.