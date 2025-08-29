Transfert au PSG : L'offre de dernière minute, la fin du feuilleton est annoncée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'épilogue de l'aventure parisienne de Carlos Soler semble imminent. Son transfert du PSG vers la Real Sociedad ne serait plus qu'une question d'heures désormais à en croire la presse étrangère. Néanmoins, pour que cette opération puisse voir le jour, il faudra forcément passer par une vente de dernière minute pour le club espagnol. Explications.

Carlos Soler, à l'instant T, ne devrait pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain. Revenu de son prêt de West Ham au terme de la saison dernière, l'international espagnol de 28 ans est amené à retrouver la Liga avant la clôture du mercato programmée le 1er septembre prochain. Non pas au sein de son club formateur du Valence CF, mais plutôt du côté du Pays Basque... à la Real Sociedad.

Carlos Soler à la Real Sociedad, c'est presque bouclé ? The Athletic a révélé ce vendredi que Carlos Soler devrait prendre la route de la Real Sociedad de manière définitive. Le PSG se serait entendu avec le club ibérique sur les termes d'un transfert sec pour 8M€ en plus d'un bonus pour 50% de ses droits. De plus, la traditionnelle visite médicale précédant une signature est prévue pour ce vendredi après-midi d'après le média.