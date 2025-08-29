Officiel : La grande annonce de l’OM, De Zerbi est aux anges !

Un transfert extrêmement attendu. Ce vendredi après-midi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire à 7,5M€. Roberto De Zerbi lui, va pouvoir compter sur l’international Ivoirien, qui s’était révélé sous ses ordres à Sassuolo il y a quelques années.
Malgré un début de saison marqué par une grosse crise ayant éclaté à Rennes il y a deux semaines, l’OM continue de se montrer très ambitieux sur le mercato estival. Désireux d’apporter de la créativité dans l’entrejeu, Roberto De Zerbi va être servi. Ce vendredi après-midi, le club phocéen a officialisé la signature d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth. Il s’agit là d’un prêt assorti d’une option d’achat quasi-obligatoire à 7,5M€ pour l’OM, qui récupère 50 % des droits du joueur. Auteur d’une belle saison à l’AJ Auxerre la saison dernière, le joueur de 25 ans va retrouver Roberto De Zerbi, qu’il a connu à Sassuolo.
Hamed Junior Traoré retrouve De Zerbi à l’OM
« Dès juin, on a pensé à Traoré. C’est un très bon joueur. Il a déjà joué en France, je l’ai entraîné. Il peut occuper deux ou trois postes différents en attaque : ailier, numéro 10, attaquant sur le côté droit. C’est un joueur qui va nous servir », a d’ailleurs expliqué Roberto De Zerbi à l’égard de l’international Ivoirien ce vendredi en conférence de presse.
Le mercato n’est pas terminé à l’OM
S’étant parfaitement relancé en Ligue 1 après des passages compliqués à Bournemouth ou à Naples, Hamed Junior Traoré va ainsi disputer la Ligue des Champions avec l’OM cette saison, et va pouvoir apporter de la qualité au milieu de terrain, secteur dans lequel les dirigeants marseillais cherchent toujours à se renforcer, notamment avec la piste Florentino Luis (SL Benfica). Le mercato estival n’est pas terminé pour l’OM, qui cherche également à recruter le défenseur équatorien Joel Ordoñez (Club Bruges).