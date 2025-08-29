Officiel : La grande annonce de l’OM, De Zerbi est aux anges !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un transfert extrêmement attendu. Ce vendredi après-midi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire à 7,5M€. Roberto De Zerbi lui, va pouvoir compter sur l’international Ivoirien, qui s’était révélé sous ses ordres à Sassuolo il y a quelques années.

Malgré un début de saison marqué par une grosse crise ayant éclaté à Rennes il y a deux semaines, l’OM continue de se montrer très ambitieux sur le mercato estival. Désireux d’apporter de la créativité dans l’entrejeu, Roberto De Zerbi va être servi. Ce vendredi après-midi, le club phocéen a officialisé la signature d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth. Il s’agit là d’un prêt assorti d’une option d’achat quasi-obligatoire à 7,5M€ pour l’OM, qui récupère 50 % des droits du joueur. Auteur d’une belle saison à l’AJ Auxerre la saison dernière, le joueur de 25 ans va retrouver Roberto De Zerbi, qu’il a connu à Sassuolo.

Hamed Junior Traoré retrouve De Zerbi à l’OM « Dès juin, on a pensé à Traoré. C’est un très bon joueur. Il a déjà joué en France, je l’ai entraîné. Il peut occuper deux ou trois postes différents en attaque : ailier, numéro 10, attaquant sur le côté droit. C’est un joueur qui va nous servir », a d’ailleurs expliqué Roberto De Zerbi à l’égard de l’international Ivoirien ce vendredi en conférence de presse.