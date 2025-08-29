Rabiot : «C’est fini», l’annonce choc de l’OM !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a de nouveau été interrogé sur la situation d’Adrien Rabiot. Une affaire terminée pour l’entraîneur de l’OM. Le technicien italien estime que l’international français a suivi le conseil qu’il lui avait donné et que c’est maintenant au club et à lui de se mettre d’accord.
Une semaine après avoir ouvert la porte à sa réintégration dans le groupe, Roberto De Zerbi a logiquement de nouveau été interrogé sur le cas d’Adrien Rabiot ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement sur la pelouse de l’OL. L’entraîneur de l’OM a notamment évoqué le conseil qu’il lui avait donné, et qu’il a visiblement suivi.
« Je n’ai plus rien à dire là-dessus »
« Je lui ai conseillé et j’ai répété les conseils que je lui avais donnés. C’était d’aller au club, de s’excuser pour le geste qu’il a fait à Rennes. Parce que, à cause de son entourage, les paroles ont été amplifiées. Ça n’a pas été correct envers le président, envers ses coéquipiers et envers le groupe. Donc c’est le seul conseil que je lui ai donné. Je n’ai jamais imaginé donner des conseils pour changer les personnes (l’inciter à changer d’agent, ndlr). Ce n’est pas du tout le type de personne que je suis le fait de créer des problèmes et de mettre des personnes l’une contre l’autre. Non, ça ne m’est jamais vraiment passé par l’esprit. Ce n’est pas mon problème, c’est un problème pour l’entourage d’Adrien », a déclaré Roberto De Zerbi, dans des propos relayés par RMC Sport.
« Maintenant c’est entre lui et le club »
Pour l’entraîneur de l’OM, c’est désormais à Adrien Rabiot et au club de régler cette histoire, terminée pour lui : « Moi je dois seulement me comporter par rapport au comportement d’Adrien et par rapport à ma relation avec Adrien. Pas sur son entourage. Je lui ai donné ce conseil, il a décidé de choisir et de suivre ce conseil donc je n’ai plus rien à dire là-dessus. Dimanche on a un match très important et l’affaire Rabiot c’est fini. Maintenant c’est entre lui et le club. Mais ce sera sa décision s’il doit aller voir le club ou pas. Mais pour l’instant, ce n’est plus quelque chose qui me regarde. »