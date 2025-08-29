Rabiot : «C’est fini», l’annonce choc de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a de nouveau été interrogé sur la situation d’Adrien Rabiot. Une affaire terminée pour l’entraîneur de l’OM. Le technicien italien estime que l’international français a suivi le conseil qu’il lui avait donné et que c’est maintenant au club et à lui de se mettre d’accord.

Une semaine après avoir ouvert la porte à sa réintégration dans le groupe, Roberto De Zerbi a logiquement de nouveau été interrogé sur le cas d’Adrien Rabiot ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement sur la pelouse de l’OL. L’entraîneur de l’OM a notamment évoqué le conseil qu’il lui avait donné, et qu’il a visiblement suivi.

« Je n’ai plus rien à dire là-dessus » « Je lui ai conseillé et j’ai répété les conseils que je lui avais donnés. C’était d’aller au club, de s’excuser pour le geste qu’il a fait à Rennes. Parce que, à cause de son entourage, les paroles ont été amplifiées. Ça n’a pas été correct envers le président, envers ses coéquipiers et envers le groupe. Donc c’est le seul conseil que je lui ai donné. Je n’ai jamais imaginé donner des conseils pour changer les personnes (l’inciter à changer d’agent, ndlr). Ce n’est pas du tout le type de personne que je suis le fait de créer des problèmes et de mettre des personnes l’une contre l’autre. Non, ça ne m’est jamais vraiment passé par l’esprit. Ce n’est pas mon problème, c’est un problème pour l’entourage d’Adrien », a déclaré Roberto De Zerbi, dans des propos relayés par RMC Sport.