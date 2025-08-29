Coup de tonnerre au PSG, la fin du mercato totalement relancée !

Alexis Brunet

Cela fait maintenant des mois que le PSG et la Juventus de Turin sont en négociations au sujet de Randal Kolo Muani. Aucun accord n’a pour le moment été trouvé et cela serait peut-être à cause de la Vieille Dame. En effet, le directeur général turinois Damien Comolli aurait décidé de changer un petit détail dans les discussions, ce qui retarde encore un possible accord.

La fin de mercato du PSG devrait être assez agitée, au moins pour ce qui concerne les ventes. En effet, le club de la capitale semble en avoir terminé avec les achats, mais l’avenir de quelques joueurs sur le départ n’est pas encore réglé. On pense par exemple à Randal Kolo Muani sur qui ne compte pas Luis Enrique et qui est proche de faire son retour à la Juventus de Turin après un prêt concluant lors de la seconde partie de saison dernière.

La Juventus fait un changement pour Kolo Muani D’après les informations de L’Équipe, la Juventus de Turin et le PSG seraient proches d’un accord pour Randal Kolo Muani, mais cela ne serait pas tout à fait le cas encore. Damien Comolli, le directeur général turinois, aurait décidé de changer un détail de l’opération, ce qui retarde encore un possible accord. Cela ne serait plus un prêt payant avec option d’achat quasi obligatoire, mais plutôt un prêt payant avec une option d’achat qui serait décidée ou non par les Italiens.