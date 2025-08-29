OM : Les manigances de Benatia et De Zerbi dévoilées au grand jour, ça part au clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont sept à avoir déposé leurs valises dans la cité phocéenne cet été. Mais il se pourrait que d'ici la date butoir du mercato, fixée au 1er septembre prochain, d'autres en fassent autant. L'OM discute, sans l'accord du LOSC, avec Edon Zhegrova. Ce qui a eu le don d'agacer son président Olivier Létang. Le réglement de comptes a commencé dans les médias.

A l'Olympique de Marseille, on compte sept recrues officielles depuis le début du mercato. La dernière en date remonte... à quelques heures. Hamed Junior Traoré retrouve le championnat de France après son prêt à l'AJ Auxerre. Contre un chèque de 7,5M€, le club phocéen s'est attaché les services de l'ailier de 25 ans. L'international ivoirien pourrait-il être rejoint par Edon Zhegrova ?

«Il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat» D'après les informations de L'Equipe, Medhi Benatia se serait renseigné dès le printemps dernier sur la disponibilité de l'international kosovar. Dans le cadre du tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi, qui a notamment offert la Roma, le Celta Vigo ou encore Fribourg au LOSC, son président Olivier Létang a réglé ses comptes avec les méthodes peu orthodoxes de l'OM sur le marché des transferts. « Il y aurait un accord entre l'OM et Zhegrova ? Je suis surpris parce que nous avons aucun contact avec l'Olympique de Marseille et les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat. Et aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur ».