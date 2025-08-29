Mercato - PSG : Le transfert parfait est confirmé avec un joueur de Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Michael Olise fait actuellement le bonheur du Bayern Munich. Auteur de prestations XXL depuis quelques mois maintenant, l’international français aurait tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens. Alors qu’il avait été question d’un intérêt du PSG, voilà que la confirmation est tombée. Il faut dire qu’Olise aurait tout de la recrue parfaite pour le club de la capitale.

Et si Michael Olise rejoignait prochainement le PSG ? Alors que l’international français est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2029 avec le Bayern Munich, le journaliste Florian Plettenberg annonçait ces derniers jours que le protégé de Vincent Kompany était une « cible de rêve » pour le PSG. A quoi faut-il alors s’attendre dans ce dossier Olise ?

« Le PSG est intéressé par Olise » C’est désormais au tour de Christian Falk de confirmer pour Michael Olise et le PSG. En effet, le journaliste pour Bild a fait savoir concernant l’international français du Bayern Munich : « Le PSG est intéressé par Olise. Le Français rentrerait parfaitement dans la philosophie de l’équipe de Ligue 1 ».