Mercato - PSG : Le transfert parfait est confirmé avec un joueur de Deschamps !

A 23 ans, Michael Olise fait actuellement le bonheur du Bayern Munich. Auteur de prestations XXL depuis quelques mois maintenant, l’international français aurait tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens. Alors qu’il avait été question d’un intérêt du PSG, voilà que la confirmation est tombée. Il faut dire qu’Olise aurait tout de la recrue parfaite pour le club de la capitale.
Et si Michael Olise rejoignait prochainement le PSG ? Alors que l’international français est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2029 avec le Bayern Munich, le journaliste Florian Plettenberg annonçait ces derniers jours que le protégé de Vincent Kompany était une « cible de rêve » pour le PSG. A quoi faut-il alors s’attendre dans ce dossier Olise ?
« Le PSG est intéressé par Olise »
C’est désormais au tour de Christian Falk de confirmer pour Michael Olise et le PSG. En effet, le journaliste pour Bild a fait savoir concernant l’international français du Bayern Munich : « Le PSG est intéressé par Olise. Le Français rentrerait parfaitement dans la philosophie de l’équipe de Ligue 1 ».
La concurrence de Liverpool et Manchester City
Mais voilà que le PSG serait loin d’être le seul club intéressé par Michael Olise. En effet, Christian Falk a également expliqué : « Il y a aussi des intérêts en Angleterre. Le fait que le joueur n’a pas été retenu en Premier League agace. Newcastle avait fait un sérieux effort mais avait perdu contre le Bayern Munich. Aujourd’hui, de plus gros clubs comme Liverpool et Manchester City sont aussi intéressés par Michael Olise ».