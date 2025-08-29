« Beaucoup d'appels, de stress» : Transfert validé avec l'OM, il est à bout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi après-midi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth. L’Ivoirien rejoint Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasi-obligatoire à 7,5M€. Présent face à la presse après sa signature, le milieu offensif de 25 ans s’est annoncé en grande forme physique pour ce début de saison, malgré des derniers jours stressants.

L’OM dispose désormais d’un nouvel atout au sein de son effectif. Alors que le mercato estival approche de son terme, le club phocéen a finalisé le transfert d’Hamed Junior Traoré ce vendredi après-midi. L’international Ivoirien rejoint le club marseillais en provenance de Bournemouth dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à 7,5M€. Cette dernière sera quasi-obligatoire.

« C’est un très bon joueur » Ayant bien connu Roberto De Zerbi à Sassuolo, le milieu offensif de 25 ans va tenter de s’installer dans la durée au sein de l’entrejeu phocéen. Après des passages difficiles à Bournemouth et à Naples, Hamed Junior Traoré s’est parfaitement relancé du côté de l’AJ Auxerre la saison dernière, et connaît donc bien la Ligue 1. « Dès juin, on a pensé à Traoré. C’est un très bon joueur. Il a déjà joué en France, je l’ai entraîné. Il peut occuper deux ou trois postes différents en attaque : ailier, numéro 10, attaquant sur le côté droit. C’est un joueur qui va nous servir », a notamment révélé Roberto De Zerbi au sujet de son nouveau joueur ce vendredi en conférence de presse.