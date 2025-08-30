Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour Donnarumma ?

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG cherche à tout prix à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma, qui a perdu sa place au profit de Lucas Chevalier. L’ancien joueur de l’AC Milan est en négociations depuis plusieurs semaines avec Manchester City, mais un autre club anglais pourrait finalement rafler la mise dans ce dossier. En effet, Chelsea serait en embuscade, prêt à bondir.

Cet été, le PSG a décidé d’opérer un changement majeur dans son effectif. Alors qu’il était pour beaucoup dans le sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par le club de la capitale. Luis Enrique ne compte plus sur lui et il a décidé de faire confiance à Lucas Chevalier, qui est arrivé dernièrement en provenance de Lille.

Donnarumma discute avec Manchester City Gianluigi Donnarumma sait donc que son avenir ne s’écrit plus à Paris et son entourage s’active pour lui trouver un nouveau challenge. Des négociations existent avec Manchester City depuis plusieurs semaines et un accord a même été trouvé avec le portier. Toutefois, cela n’est pas encore le cas avec le PSG, qui a pour le moment des exigences financières trop importantes pour les Skyblues.