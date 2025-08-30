Mercato - Greenwood : L’OM se prépare à la catastrophe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, les dernières heures de ce mercato estival promettent d’être agitées. Le club phocéen aurait notamment accéléré pour faire venir Edon Zhegrova. Alors que le Kosovar du LOSC serait déjà d’accord pour rejoindre Marseille, il viendrait dans un premier temps comme doublure de Mason Greenwood. Avant ensuite d’être le successeur de l’Anglais ?

Alors que l’OM vient d’accueillir Hamed Junior Traoré, le mercato n’est pas encore terminé sur la Canebière. En effet, d’ici lundi 1er septembre, de nouvelles têtes risquent de débarquer à Marseille. Cela pourrait notamment être le cas d’Edon Zhegrova. Entré dans sa dernière année de contrat au LOSC, le Kosovar aurait d’ores et déjà donné son accord à l’OM. Ne resterait maintenant plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les Phocéens et les Dogues.

Zhegrova, doublure de Greenwood… Dans les heures à venir, Edon Zhegrova pourrait donc rejoindre l’OM. Au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi, le Kosovar viendrait alors renforcer l’aile droite de l’attaque. Comme l’explique La Provence, l’actuel joueur du LOSC serait ainsi dans un premier temps la doublure de Mason Greenwood. Mais voilà qu’à terme, cela pourrait bien changer.