PSG - Transfert de Donnarumma : Un nouveau problème apparait !

Alors que le mercato estival refermera ses portes le 1er septembre, le temps presse donc maintenant pour le PSG afin de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie, l’Italien est toujours là. S’il est question d’un départ du côté de Manchester City, voilà que certains obstacles compliqueraient la signature de Donnarumma.

Avec Lucas Chevalier, Luis Enrique a désormais un gardien avec un profil qui le convient au PSG. Un recrutement fatal pour Gianluigi Donnarumma. Malgré son rôle dans le sacre en Ligue des Champions, l’Italien a donc été invité à se trouver un nouveau club. N’ayant plus qu’un an de contrat, Donnarumma pourrait rebondir du côté de Manchester City. Toutefois, pour le moment, rien n’est encore officiel. Et pour cause…

Un problème à résoudre pour Manchester City Le compte à rebours est donc lancé pour le transfert de Gianluigi Donnarumma. Selon les informations de Duncan Castles, Manchester City avancerait avec le PSG pour le transfert de l’Italien. Mais voilà qu’à côté de ça, les Citizens rencontreraient certains problèmes. C’est ainsi que les commissions pour l’agent de Donnarumma serait une nouvelle complication. A voir comment cela pourrait être résolu. En parallèle, le club dirigé par Pep Guardiola doit également se séparer d’Ederson. Alors que le Brésilien est annoncé du côté de Galatasaray, le club turc tenterait actuellement de faire baisser le prix réclamé par Manchester City, actuellement fixé à 25M€.