PSG : Une énorme signature pour 2026 ?

Ce n’est un secret pour personne, le PSG cherche à vendre Gianluigi Donnarumma. Le portier de 26 ans est proche de Manchester City, qui doit néanmoins se séparer d’Ederson avant de pouvoir signer le gardien italien. Si les Citizens ne parvenaient pas à conclure l’opération dans les prochains jours, Donnarumma pourrait débarquer en Angleterre l’été prochain, en 2026.
La fin du mercato estival approche. Et du côté du PSG, on se focalise sur les départs de plusieurs éléments indésirables, dont Gianluigi Donnarumma fait partie. Après avoir fait ses adieux vendredi dernier au Parc des Princes, l’Italien est prêt à relever un nouveau challenge. Comme le confirme le journaliste Fabrizio Romano ce vendredi soir, un accord existe bel et bien entre Donnarumma et Manchester City.
Donnarumma toujours proche de Manchester City
Ce dernier évoque un montant compris entre 30M€ et 35M€ dans l’opération. Si les positions entre le PSG et Manchester City se rapprochent, donc, le club anglais doit encore se séparer d’Ederson qui est l’élément clé de ce dossier. Si le Brésilien quitte les Citizens, Donnarumma devrait automatiquement signer à Manchester City. Selon Fabrizio Romano, il existe actuellement 60% de chance de voir ce transfert se produire.
Une signature possible en 2026
Néanmoins, ce dernier affirme que si Ederson venait à rester en Angleterre, Manchester City envisagerait alors la possibilité de recruter Donnarumma en 2026. Affaire à suivre de près, alors que l’objectif de toutes les parties concernées est bien de voir ce transfert arriver dans les prochains jours.