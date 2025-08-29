Mercato - Paris FC : Discussions annoncées avec un champion du monde !

Alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat, N’Golo Kanté pourrait quitter Al-Ittihad, qui a ouvert la porte à son départ. En ce sens, le champion du monde 2018 a été proposé au Paris FC, ainsi qu’à l’AS Monaco, dont le directeur sportif, Thiago Scuro, a indiqué que des discussions étaient en cours depuis deux mois.
10 ans après son départ de Caen, va-t-on assister au grand retour de N’Golo Kanté en Ligue 1 ? L’international français (64 sélections), parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, est sous contrat jusqu’en juin 2026 et Al-Ittihad est ouvert à son départ d’ici à la fermeture du marché des transferts.
Kanté proposé au Paris FC et à l’AS Monaco
Comme indiqué par L’Équipe, N’Golo Kanté a été proposé à deux clubs de Ligue 1 : le Paris FC et l’AS Monaco. En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Thiago Scuro, directeur sportif du club de la Principauté, a été interrogé sur la piste menant au milieu de terrain âgé de 34 ans.
« À ce stade c’est complexe »
« On discute depuis deux mois déjà. C’est un dossier difficile, on a déjà un bon effectif, équilibré, c’est un grand joueur, qui joue encore au haut niveau, mais à ce stade c’est complexe », a répondu Thiago Scuro au micro de Canal+.