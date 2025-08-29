Mercato - Paris FC : Discussions annoncées avec un champion du monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat, N’Golo Kanté pourrait quitter Al-Ittihad, qui a ouvert la porte à son départ. En ce sens, le champion du monde 2018 a été proposé au Paris FC, ainsi qu’à l’AS Monaco, dont le directeur sportif, Thiago Scuro, a indiqué que des discussions étaient en cours depuis deux mois.

10 ans après son départ de Caen, va-t-on assister au grand retour de N’Golo Kanté en Ligue 1 ? L’international français (64 sélections), parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, est sous contrat jusqu’en juin 2026 et Al-Ittihad est ouvert à son départ d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Kanté proposé au Paris FC et à l’AS Monaco Comme indiqué par L’Équipe, N’Golo Kanté a été proposé à deux clubs de Ligue 1 : le Paris FC et l’AS Monaco. En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Thiago Scuro, directeur sportif du club de la Principauté, a été interrogé sur la piste menant au milieu de terrain âgé de 34 ans.