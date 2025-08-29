Le PSG boucle son prochain transfert, un gros chèque annoncé !

Alexis Brunet

Depuis un long moment, le PSG négocie avec la Juventus de Turin pour Randal Kolo Muani. Des discussions qui s’éternisent, mais qui vont prochainement prendre fin. En effet, les deux parties ont trouvé un accord pour le retour en Italie de l'attaquant. Le champion d’Europe devrait toucher au maximum 60M€ avec la vente du Français.

En cette fin de mercato, le PSG devrait se montrer plutôt sage, du moins pour ce qui est des achats. Le club de la capitale ne souhaite plus dépenser, satisfait par ses trois recrues. Toutefois plusieurs mouvements sont à prévoir pour ce qui est des ventes. Le champion de France souhaite se débarrasser de plusieurs indésirables avant la clôture du marché des transferts le 1ᵉʳ septembre à 20H.

Le PSG va enfin vendre Randal Kolo Muani D’après les informations de L’Équipe, le PSG devrait d’ailleurs boucler une vente très prochainement. Après des mois de négociations, le club de la capitale a trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le Français devrait s’engager sous la forme d’un prêt payant de 5M€ avec une option d’achat quasi obligatoire de l’ordre de 45M€ avec 10M€ de bonus potentiels. Une belle vente négociée par les dirigeants parisiens, même si l’ancien Nantais était arrivé pour environ 95M€ à Paris en 2023.