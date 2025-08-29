Offres de transfert : Un grand nom de l’OM affole le mercato !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM a plusieurs dossiers à gérer. Le club phocéen doit recruter, vendre, mais également trouver une solution au cas Adrien Rabiot. Ce dernier est sur le départ de Marseille, mais il pourrait également rester selon l’évolution de la situation. Cela n’empêche pas les offres d’affluer sur le bureau de Medhi Benatia.

Comme d’habitude, l’OM devrait être l’un des grands acteurs de cette fin de mercato. Le club phocéen est loin d’avoir terminé son marché et plusieurs arrivées sont attendues avant le 1ᵉʳ septembre à 20H. Pablo Longoria s’active également du côté des ventes, car Marseille possède encore quelques indésirables.

Quid de Rabiot ? En parallèle des ventes et des achats, Pablo Longoria va également devoir trancher pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, mais pour l’instant il est toujours à l’OM contrairement à l’Anglais. Lors du tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco, le président marseillais a notamment déclaré que sa porte était ouverte pour discuter avec l’international français.