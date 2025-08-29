Affaire Rabiot : L’OM annonce des «discussions» !

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, l’avenir d’Adrien Rabiot est très flou. En effet, le milieu de terrain est poussé vers la sortie par l’OM qui l’a placé sur la liste des transferts, mais il pourrait finalement rester. Après Roberto De Zerbi, c’est Pablo Longoria qui a tendu la main au milieu de terrain, en affirmant que des discussions étaient possibles.

Même s’il ne reste environ que quatre jours de mercato, l’OM va sérieusement s’activer. Le club phocéen cherche encore de nombreux renforts et il va donc falloir s’attendre à plusieurs mouvements prochainement. Cela est aussi le cas pour les ventes, car Pablo Longoria veut se débarrasser de certains indésirables avant le 1ᵉʳ septembre à 20H.

Rabiot est toujours à l’OM En plus des achats et des ventes, l’OM va également devoir trouver la meilleure solution dans le dossier Adrien Rabiot. Ce dernier est toujours sur la liste des transferts et il ne s’entraîne actuellement pas avec le groupe marseillais, mais il pourrait finalement rester dans le sud de la France. Roberto De Zerbi a déjà tendu la main à l’international français et Pablo Longoria en a fait de même ce jeudi.