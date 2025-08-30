Donnarumma : Il annonce un gros risque au PSG !

Cet été, le PSG a tranché dans le vif. Malgré une saison réussie, Paris a décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Recruté contre 40M€, le jeune gardien français va désormais devoir assumer la succession de l’Italien, ce qui ne sera certainement pas une chose aisée pour Rémy Vercoutre.
Auteur de deux victoires en deux matchs en Ligue 1, le PSG a parfaitement lancé sa saison en championnat. Le club parisien n’a d’ailleurs encaissé aucun but face à Nantes et Angers, ce qui a permis à un certain Lucas Chevalier de vivre une intégration plutôt tranquille dans les buts du champion d’Europe.
Chevalier, successeur de Donnarumma au PSG
Et pour cause, le gardien de 23 ans, arrivé cet été au PSG, n’a concédé aucun tir cadré sur ces deux premiers matchs de championnat. Amené à prendre la relève de Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens, l’ancien du LOSC va devoir attendre avant de faire ses preuves. Pour l’ancien gardien de l’OL Rémy Vercoutre, le défi est de taille pour Chevalier au PSG.
« Il sait qu’il sera très observé »
« Entre ça et son statut d’international, il sait qu’il sera très observé sur les choses qu’il aura à faire. À Paris, le bien sera normal. Et le mal sera tout de suite pointé », a ainsi confié le consultant Ligue 1 + auprès du Parisien ce vendredi.