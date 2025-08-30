Donnarumma : Il annonce un gros risque au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a tranché dans le vif. Malgré une saison réussie, Paris a décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Recruté contre 40M€, le jeune gardien français va désormais devoir assumer la succession de l’Italien, ce qui ne sera certainement pas une chose aisée pour Rémy Vercoutre.

Auteur de deux victoires en deux matchs en Ligue 1, le PSG a parfaitement lancé sa saison en championnat. Le club parisien n’a d’ailleurs encaissé aucun but face à Nantes et Angers, ce qui a permis à un certain Lucas Chevalier de vivre une intégration plutôt tranquille dans les buts du champion d’Europe.

Chevalier, successeur de Donnarumma au PSG Et pour cause, le gardien de 23 ans, arrivé cet été au PSG, n’a concédé aucun tir cadré sur ces deux premiers matchs de championnat. Amené à prendre la relève de Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens, l’ancien du LOSC va devoir attendre avant de faire ses preuves. Pour l’ancien gardien de l’OL Rémy Vercoutre, le défi est de taille pour Chevalier au PSG.