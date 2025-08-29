PSG - Officiel : Le retour inattendu !

Quelques heures seulement après le tirage au sort de la saison régulière de Ligue des champions, Tottenham s'est renforcé sur le marché des transferts. Le futur adversaire du PSG qui se présentera au Parc des princes pendant la campagne de C1, viendra avec Xavi Simons, ancien joueur du Paris Saint-Germain.
En 2019, le Paris Saint-Germain chipait une pépite du centre de formation du FC Barcelone. A 16 ans, celui qui est depuis devenu international néerlandais, rejoignait la capitale et ses équipes de jeunes. L'espace d'une saison seulement, en 2021/2022, Xavi Simons portait la tunique de l'équipe première du PSG. Et alors que le club parisien aurait pu se dire qu'il tenait un jeune talent brut pour son milieu de terrain, il n'en a rien été.
C'est officiel, Xavi Simons signe chez les Spurs
Xavi Simons a filé au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig à son retour au PSG à l'été 2023. Ce vendredi 29 août, six mois après son transfert définitif du Paris Saint-Germain vers le club allemand, le milieu de terrain offensif de 22 ans s'est engagé en faveur de Tottenham. Pendant sa vidéo de présentation, Simons a fait passer un énigmatique message avant de brièvement livré les coulisses de son arrivée dans le nord de Londres. « Le bruit, ne l'écoutez pas tout le temps. Seulement quand ça compte. Tottenham m'a appelé, et j'ai répondu ».
Simons va donc revenir au Parc des princes... avec Tottenham !
Le PSG s'est offert Tottenham le 13 août dernier en Supercoupe d'Europe (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) et retrouvera l'équipe anglaise pendant la saison régulière de Ligue des champions. Le tirage au sort de cette phase de C1 s'est déroulé jeudi soir à Monaco et l'IA a notamment sélectionné les Spurs pour un match au Parc des princes face au PSG. Des retrouvailles inattendues donc entre Xavi Simons et son club formateur. Le rendez-vous est pris.