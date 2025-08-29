PSG - Officiel : Le retour inattendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quelques heures seulement après le tirage au sort de la saison régulière de Ligue des champions, Tottenham s'est renforcé sur le marché des transferts. Le futur adversaire du PSG qui se présentera au Parc des princes pendant la campagne de C1, viendra avec Xavi Simons, ancien joueur du Paris Saint-Germain.

En 2019, le Paris Saint-Germain chipait une pépite du centre de formation du FC Barcelone. A 16 ans, celui qui est depuis devenu international néerlandais, rejoignait la capitale et ses équipes de jeunes. L'espace d'une saison seulement, en 2021/2022, Xavi Simons portait la tunique de l'équipe première du PSG. Et alors que le club parisien aurait pu se dire qu'il tenait un jeune talent brut pour son milieu de terrain, il n'en a rien été.

C'est officiel, Xavi Simons signe chez les Spurs Xavi Simons a filé au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig à son retour au PSG à l'été 2023. Ce vendredi 29 août, six mois après son transfert définitif du Paris Saint-Germain vers le club allemand, le milieu de terrain offensif de 22 ans s'est engagé en faveur de Tottenham. Pendant sa vidéo de présentation, Simons a fait passer un énigmatique message avant de brièvement livré les coulisses de son arrivée dans le nord de Londres. « Le bruit, ne l'écoutez pas tout le temps. Seulement quand ça compte. Tottenham m'a appelé, et j'ai répondu ».