Des «discussions positives» révélées, le gros transfert du PSG a fuité ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il continue de s’entraîner au sein du groupe du PSG, Gianluigi Donnarumma attend toujours de pouvoir rejoindre Manchester City. Le gardien italien est déjà d’accord avec les Citizens, qui doivent trouver un terrain d’entente avec Paris. Des avancées positives auraient eu lieu dans ce gros dossier de l’été, qui pourrait se conclure autour de 35M€.

Vendredi dernier, c’est avec grande émotion que Gianluigi Donnarumma faisait ses adieux aux supporters du PSG du côté du Parc des Princes. Poussé vers la sortie par l’arrivée de Lucas Chevalier à Paris, le héros du sacre parisien en Ligue des Champions n’a pas tardé avant de retrouver un projet ambitieux.

Donnarumma vers Manchester City Et pour cause, Gianluigi Donnarumma s’est rapidement mis d’accord avec Manchester City. Le gardien italien a déjà échangé avec Pep Guardiola, et pourrait devenir le nouveau numéro un des Citizens. Cependant, le club anglais doit d’abord se séparer d’Ederson avant de pouvoir finaliser l’arrivée de Donnarumma.