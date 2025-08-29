Des «discussions positives» révélées, le gros transfert du PSG a fuité ?

S’il continue de s’entraîner au sein du groupe du PSG, Gianluigi Donnarumma attend toujours de pouvoir rejoindre Manchester City. Le gardien italien est déjà d’accord avec les Citizens, qui doivent trouver un terrain d’entente avec Paris. Des avancées positives auraient eu lieu dans ce gros dossier de l’été, qui pourrait se conclure autour de 35M€.
Vendredi dernier, c’est avec grande émotion que Gianluigi Donnarumma faisait ses adieux aux supporters du PSG du côté du Parc des Princes. Poussé vers la sortie par l’arrivée de Lucas Chevalier à Paris, le héros du sacre parisien en Ligue des Champions n’a pas tardé avant de retrouver un projet ambitieux.
Donnarumma vers Manchester City
Et pour cause, Gianluigi Donnarumma s’est rapidement mis d’accord avec Manchester City. Le gardien italien a déjà échangé avec Pep Guardiola, et pourrait devenir le nouveau numéro un des Citizens. Cependant, le club anglais doit d’abord se séparer d’Ederson avant de pouvoir finaliser l’arrivée de Donnarumma.
Un transfert à 35M€ ?
Ce n’est pas tout, Manchester City doit également trouver un terrain d’entente avec le PSG à propos de l’indemnité de ce transfert. A ce propos, le journaliste Fabrizio Romano indique ce vendredi que des discussions positives ont eu lieu entre les deux clubs. Le montant de l’opération devrait être fixé entre 30M€ et 35M€ annonce ce dernier sur X.