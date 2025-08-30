Transfert à 35M€ : La presse étrangère annonce la prochaine recrue de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Priorité pour renforcer le poste de défenseur central, Joel Ordóñez devrait finir par devenir un joueur de l’OM, qu’il veut absolument rejoindre. Les négociations n’ont pas été faciles avec le Club Bruges, mais d’après la presse équatorienne, les dirigeants marseillais auraient fini par réussir à trouver un accord pour le transfert du joueur âgé de 21 ans.

Alors que l’OM et le Club Bruges seront opposés en Ligue des champions, la question est de savoir sous le maillot de quelle équipe Joel Ordóñez disputera cette rencontre. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Marseille essaye de s’attacher les services de l’international équatorien (8 sélections).

Club Bruges réclamait 35M€ Comme expliqué par Foot Mercato, l’OM a dû composer avec des négociations très difficiles avec le Club Bruges, qui avait promis un bon de sortie à Joel Ordóñez en janvier dernier. Jouant sur une supposée offre de 45M€ d’Al-Hilal, la formation belge aurait alors fait monter les enchères, réclamant 35M€ à Marseille, qui avait pourtant rempli toutes les conditions demandées.