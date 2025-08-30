Transfert à 35M€ : La presse étrangère annonce la prochaine recrue de l’OM !

Priorité pour renforcer le poste de défenseur central, Joel Ordóñez devrait finir par devenir un joueur de l’OM, qu’il veut absolument rejoindre. Les négociations n’ont pas été faciles avec le Club Bruges, mais d’après la presse équatorienne, les dirigeants marseillais auraient fini par réussir à trouver un accord pour le transfert du joueur âgé de 21 ans.
Alors que l’OM et le Club Bruges seront opposés en Ligue des champions, la question est de savoir sous le maillot de quelle équipe Joel Ordóñez disputera cette rencontre. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Marseille essaye de s’attacher les services de l’international équatorien (8 sélections).
Club Bruges réclamait 35M€
Comme expliqué par Foot Mercato, l’OM a dû composer avec des négociations très difficiles avec le Club Bruges, qui avait promis un bon de sortie à Joel Ordóñez en janvier dernier. Jouant sur une supposée offre de 45M€ d’Al-Hilal, la formation belge aurait alors fait monter les enchères, réclamant 35M€ à Marseille, qui avait pourtant rempli toutes les conditions demandées.
La presse équatorienne annonce Ordóñez à l’OM
Toutefois, ce dossier devrait connaitre une fin heureuse d’après la presse équatorienne. En effet, Expedientes indique que Joel Ordóñez devrait être la nouvelle recrue de l’OM. Un accord aurait finalement été trouvé avec le Club Bruges dans l’optique du transfert du défenseur âgé de 21 ans.