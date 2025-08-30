Transfert : Le «coup extra» de l’OM sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours à la recherche d’un renfort au poste de latéral gauche, l’OM a entamé des discussions avec Arsenal dans l’optique d’un transfert d’Oleksandr Zinchenko. Une opération compliquée et c’est bien Emerson Palmieri qui tient la corde du côté de Marseille, avec qui le joueur de West Ham a déjà un accord contractuel.

Annoncé sur la piste d’Emerson Palmieri (31 ans), l’OM a commencé à en explorer une nouvelle, d’après les informations de The Athletic. En effet, des discussions ont été entamées avec Arsenal concernant Oleksandr Zinchenko (28 ans). L’international ukrainien (74 sélections) est entré dans la dernière année de son contrat avec les Gunners, qu’il a rejoint à l’été 2022 en provenance de Manchester City.

« Emerson Palmieri est en pole » Le salaire d’Oleksandr Zinchenko est en revanche un obstacle important pour l’OM dans ce dossier. « Zinchenko ? Il y a des discussions, mais c'est un dossier compliqué. Emerson Palmieri est en pole. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, Zinchenko, Arsenal ne le libérera pas à un tarif qui serait dans les cordes de l'OM », a assuré le journaliste Florent Germain dans Rothen s’enflamme sur RMC. Comme indiqué par Fabrice Hawkins, l’international italien (29 sélections) a déjà un accord avec Marseille pour un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option, et des négociations sont en cours avec West Ham, qu’il pourrait quitter libre.