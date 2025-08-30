PSG : Nouveau coup de théâtre sur le mercato, une offre va partir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le Parisien a indiqué que Randal Kolo Muani devrait bien rejoindre la Juventus, mais finalement sous la forme d’un prêt sec sans option d’achat. Les rebondissements s’enchaînent concernant le dossier du buteur du PSG, qui pourrait finalement être l’objet d’une offre de prêt payant assorti d’une option d’achat. Explications.

Le dossier Randal Kolo Muani n’est pas prêt de s’éclaircir de sitôt. L’attaquant du PSG est toujours proche de s’engager en faveur de la Juventus, mais sous quelle formule ? Telle est la question. Depuis plusieurs semaines, un prêt payant de 10M€ assorti d’une obligation d’achat de 50M€ était évoqué dans la presse italienne.

Coup de théâtre dans le dossier Kolo Muani Ce vendredi cependant, le Parisien a jeté un gros coup de froid dans ce dossier. Alors que le club turinois ne disposerait pas des finances nécessaires, le quotidien a ainsi annoncé que Randal Kolo Muani devrait rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt sec, sans option d’achat. Un scénario catastrophe pour Paris, qui se voit donc priver d’une belle indemnité de transfert.