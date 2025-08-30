PSG : Nouveau coup de théâtre sur le mercato, une offre va partir !

Ce vendredi, le Parisien a indiqué que Randal Kolo Muani devrait bien rejoindre la Juventus, mais finalement sous la forme d’un prêt sec sans option d’achat. Les rebondissements s’enchaînent concernant le dossier du buteur du PSG, qui pourrait finalement être l’objet d’une offre de prêt payant assorti d’une option d’achat. Explications.
Le dossier Randal Kolo Muani n’est pas prêt de s’éclaircir de sitôt. L’attaquant du PSG est toujours proche de s’engager en faveur de la Juventus, mais sous quelle formule ? Telle est la question. Depuis plusieurs semaines, un prêt payant de 10M€ assorti d’une obligation d’achat de 50M€ était évoqué dans la presse italienne.
Coup de théâtre dans le dossier Kolo Muani
Ce vendredi cependant, le Parisien a jeté un gros coup de froid dans ce dossier. Alors que le club turinois ne disposerait pas des finances nécessaires, le quotidien a ainsi annoncé que Randal Kolo Muani devrait rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt sec, sans option d’achat. Un scénario catastrophe pour Paris, qui se voit donc priver d’une belle indemnité de transfert.
La Juve va proposer une nouvelle formule
Cependant, cette affaire n’a sans doute pas donné son dernier mot. Selon les dernières révélations du journaliste Gianluca Di Marzio, la Juventus travaille désormais sur une nouvelle formule : celle d’un prêt payant (très coûteux indique-t-il), assorti d’une obligation d’achat liée à certaines conditions. Cette option serait moins coûteuse pour le club italien indique le journaliste.