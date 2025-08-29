Transfert de rêve : La fake news terrible pour les plans du PSG !

Dernièrement, du côté de l’Allemagne, il était annoncé que Michael Olise était perçu comme une cible de rêve pour le PSG. Alors que le transfert de l’international français du Bayern Munich ferait donc saliver le club de la capitale, voilà que ça s’annoncerait plus compliqué que jamais. En effet, une fake news visant Olise relancerait totalement ce dossier. Explications.
Aujourd’hui au Bayern Munich, Michael Olise intéresserait les plus grands clubs européens. En effet, selon les informations de Christian Falk, en plus de Liverpool et Manchester City, le PSG serait sur les traces de l’international français. « Le PSG est intéressé par Olise. Le Français rentrerait parfaitement dans la philosophie de l’équipe de Ligue 1 », a annoncé le journaliste de Bild.
« Le Bayern Munich n’acceptera aucune offre »
Le fait est que recruter Michael Olise pourrait bien être une mission impossible pour le PSG et les autres. En effet, actuellement, le Bayern Munich n’aurait tout simplement pas le projet de se séparer du Français. « Le Bayern Munich n’acceptera aucune offre », a assuré Christian Falk.
« Les rumeurs à propos d’une clause libératoire dans le contrat d’Olise sont fausses »
De plus, il n’y aurait aucun moyen de contourner cette position du Bayern Munich du fait de l’absence de clause libératoire dans le contrat de Michael Olise. Le journaliste allemand a démenti cela, balançant : « Bonne nouvelle pour le Bayern : les rumeurs à propos d’une clause libératoire dans le contrat d’Olise sont fausses ».