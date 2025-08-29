Transfert de rêve : La fake news terrible pour les plans du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, du côté de l’Allemagne, il était annoncé que Michael Olise était perçu comme une cible de rêve pour le PSG. Alors que le transfert de l’international français du Bayern Munich ferait donc saliver le club de la capitale, voilà que ça s’annoncerait plus compliqué que jamais. En effet, une fake news visant Olise relancerait totalement ce dossier. Explications.

Aujourd’hui au Bayern Munich, Michael Olise intéresserait les plus grands clubs européens. En effet, selon les informations de Christian Falk, en plus de Liverpool et Manchester City, le PSG serait sur les traces de l’international français. « Le PSG est intéressé par Olise. Le Français rentrerait parfaitement dans la philosophie de l’équipe de Ligue 1 », a annoncé le journaliste de Bild.

« Le Bayern Munich n’acceptera aucune offre » Le fait est que recruter Michael Olise pourrait bien être une mission impossible pour le PSG et les autres. En effet, actuellement, le Bayern Munich n’aurait tout simplement pas le projet de se séparer du Français. « Le Bayern Munich n’acceptera aucune offre », a assuré Christian Falk.