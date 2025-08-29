Mercato - OM : «Rabiot a envie de rester», la grande annonce lâchée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l’OM a placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, à quelques jours de la clôture du mercato, le Français n’est toujours pas parti. De plus en plus, il est d’ailleurs question d’une possible réintégration du milieu de terrain. Alors que cela ferait le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi, Rabiot devrait également apprécié, lui qui aurait très envie de continuer sous le maillot de l’OM.

Reverra-t-on finalement Adrien Rabiot sous le maillot de l’OM ? Ce jeudi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, Pablo Longoria avait laissé la porte ouverte à cette possibilité. La balle serait désormais dans le camp de Rabiot qui devrait notamment s’excuser pour retrouver le groupe olympien. Fera-t-il cet effort lui aurait envie de rejouer avec l’OM ?

« Adrien a envie de rester à Marseille » Au micro de RMC, Jean-Pierre Papin a fait un point sur ce dossier Adrien Rabiot. C’est ainsi qu’il a notamment expliqué à propos du joueur de l’OM : « Il est sûr que quoi qu’il arrive, Adrien a envie de rester à Marseille. Pour moi, c’est évident ».