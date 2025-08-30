Transfert à 15M€ : L’ultimatum du PSG !

Pierrick Levallet

Alors que le marché des transferts ferme très bientôt ses portes, le PSG n’en a toujours pas terminé avec son mercato. Le club de la capitale souhaiterait encore boucler quelques départs, dont celui de Marco Asensio. Les Rouge-et-Bleu auraient toutefois lancé un ultimatum aux équipes désireuses de mettre la main sur l’international espagnol cet été.

Le PSG n’a plus beaucoup de temps pour boucler ses derniers dossiers du mercato. Le marché des transferts ferme ses portes ce lundi soir, et la formation parisienne souhaiterait encore finaliser quelques départs. Les Rouge-et-Bleu voudraient notamment se séparer de Marco Asensio. Prêté à Aston Villa l’hiver dernier, l’international espagnol n’entrerait plus dans les plans de Luis Enrique.

Le PSG est intransigeant pour Asensio Le PSG n’entendrait toutefois pas le vendre à n’importe quel prix. Comme le rapporte AS, les champions d’Europe se montreraient intransigeants avec les clubs désireux de recruter Marco Asensio. Les pensionnaires de la Ligue 1 ne compteraient pas descendre en-dessous de la barre des 15M€ pour l’attaquant de 29 ans. Luis Campos estimerait qu’il s’agirait d’un prix assez raisonnable au vu de la cote de l’ancien du Real Madrid sur le mercato.