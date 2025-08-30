OM : En attendant l'annonce officielle, son transfert fuite sur les réseaux sociaux !

La huitième recrue de l'Olympique de Marseille est connue. D'après les informations de Fabrizio Romano, son identité ne fait plus aucun doute : Arthur Vermeeren. Le milieu belge du RB Leipzig arrivera ce samedi soir par l'intermédiaire d'un prêt payant d'1,5M€ avec une option d'achat de 20M€. Ce n'est plus qu'une question d'heures avant l'annonce officielle
Dans la plus grande des discrétions, l'Olympique de Marseille est allé jusqu'aux derniers préparatifs de l'arrivée d'Arthur Vermeeren dans la ville phocéenne sans que l'opération ne fuite. Le milieu de terrain belge de 20 ans, déjà annoncé à l'OM avant son départ pour le RB Leipzig il y a un an, va bel et bien finir par débarquer à Marseille comme RMC Sport l'a assuré ce samedi.
L'OM s'occupe de la totalité du salaire de Vermeeren pendant son prêt payant
La Minute OM évoquait un atterrissage à Marignane pour 21 heures. Fabrizio Romano a apporté des informations complémentaires au sujet des modalités de l'opération. Le club marseillais va prendre en charge l'intégralité du salaire d'Arthur Vermeeren le temps de ce prêt payant d'1,5M€ d'une saison.
Une option d'achat non obligatoire de 20M€
Sur son compte X, le journaliste a notamment partagé ses informations sur le montant de l'option d'achat qui n'est pas obligatoire, mais qui s'élèverait à 20M€. Une opération totale de 21,5M€ si jamais l'OM venait à prendre la décision d'aller au bout de ses idées avec Arthur Vermeeren au terme de l'exercice en cours.