OM : En attendant l'annonce officielle, son transfert fuite sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La huitième recrue de l'Olympique de Marseille est connue. D'après les informations de Fabrizio Romano, son identité ne fait plus aucun doute : Arthur Vermeeren. Le milieu belge du RB Leipzig arrivera ce samedi soir par l'intermédiaire d'un prêt payant d'1,5M€ avec une option d'achat de 20M€. Ce n'est plus qu'une question d'heures avant l'annonce officielle

Dans la plus grande des discrétions, l'Olympique de Marseille est allé jusqu'aux derniers préparatifs de l'arrivée d'Arthur Vermeeren dans la ville phocéenne sans que l'opération ne fuite. Le milieu de terrain belge de 20 ans, déjà annoncé à l'OM avant son départ pour le RB Leipzig il y a un an, va bel et bien finir par débarquer à Marseille comme RMC Sport l'a assuré ce samedi.

L'OM s'occupe de la totalité du salaire de Vermeeren pendant son prêt payant La Minute OM évoquait un atterrissage à Marignane pour 21 heures. Fabrizio Romano a apporté des informations complémentaires au sujet des modalités de l'opération. Le club marseillais va prendre en charge l'intégralité du salaire d'Arthur Vermeeren le temps de ce prêt payant d'1,5M€ d'une saison.