Un plus gros salaire qu'à l'OM : Le futur contrat d'Adrien Rabiot révélé ?

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot a des grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato estival, ce lundi 1er septembre. Son entourage négocierait notamment avec l’AC Milan, où son ancien coach Massimiliano Allegri ferait le forcing pour l’avoir sus ses ordres.

Le chapitre Rabiot est peut-être sur le point de se fermer. Moins d’un an après sa signature, Adrien Rabiot est plus que jamais proche d’un départ de l’OM, avec qui un énorme clash a éclaté. Et l’international français pourrait retrouver un championnat qu’il connait très bien, afin de se relancer à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Allegri veut Rabiot à Milan Cela pourrait se faire du côté de l’AC Milan, qui à l’inverse de l’OM ne dispute pourtant pas la Ligue des Champions cette saison. La presse italienne raconte que Massimiliano Allegri mettrait une énorme pression sur ses dirigeants, assurant que Rabiot est le joueur qu’il faut à son équipe pour être compétitif en Serie A.