Mercato - OM : Un crack part au clash et réclame son transfert !

En manque de temps de jeu, Kobbie Mainoo aimerait partir en prêt dans les derniers jours du mercato. L’OM a alors tenté de s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 20 ans, pour lequel Manchester United a rapidement fermé la porte. Malgré la position ferme de son club et de son entraîneur, Ruben Amorim, l’international anglais a de nouveau exprimé son souhait de partir.

Après l’échec du dossier Dani Ceballos (29 ans, Real Madrid) et alors qu’Adrien Rabiot (30 ans) est toujours sur le départ, l’OM devrait essayer de s’attacher les services d’un milieu de terrain d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, Marseille a tenté sa chance pour Kobbie Mainoo, comme indiqué par Foot Mercato. En manque de temps de jeu, l’international anglais (10 sélections) aimerait quitter Manchester United, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, en prêt.

« Je veux que Kobbie reste » Une tentative confirmée par L’Équipe, mais les Red Devils ont rapidement fermé la porte à un départ de leur joueur formé au club. « Je veux que Kobbie reste », a assuré Ruben Amorim vendredi en conférence de presse. « Il doit se battre pour sa place et nous avons besoin de lui. Cela ne changera pas. Pour le reste, je ne sais pas comment cela va se terminer. Je comprends que les joueurs qui ne jouent pas en ce moment soient déçus, mais tout le monde aura la même chance de jouer. Il faut se battre pendant la semaine. »