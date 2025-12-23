Zidane : La drague inattendue en Arabie Saoudite

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien protégé de Zinedine Zidane au Real Madrid, Karim Benzema évolue depuis maintenant deux ans en Arabie Saoudite. Et le buteur français n’a pas manqué de déclarer sa flamme à Zidane en n’excluant d’ailleurs pas de le retrouver dans quelques mois… en équipe de France !

Et si le duo Zinedine Zidane-Karim Benzema était recomposé en équipe de France après avoir fait les beaux jours du Real Madrid ? Récemment interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, le buteur français d’Al-Ittihad s’est longuement confié au sujet de Zidane et de sa probable nomination en tant que sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Et Benzema ne tarit pas d’éloges à son sujet.

« De toute façon, Zizou gagnera » Karim Benzema laisse d’ailleurs la porte ouverte à un retour en équipe de France sous les ordres de Zinedine Zidane : « La porte ouverte avec la nomination de Zidane ? Non, là, on ne sait pas... On ne sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection... Où tu veux, il gagnera. Voilà, c'est tout », confie Benzema.