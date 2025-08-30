Accusation de fraude : La réponse tant attendue de l’OM !

Alors qu’un accord contractuel a été trouvé avec Edon Zhegrova, Olivier Létang, président du LOSC, a critiqué l’attitude de l’OM dans ce dossier, assurant ne pas avoir été contacté par Marseille pour son joueur. Les deux clubs ont pourtant échangé à ce sujet début août et de nouveau cette semaine en marge des tirages au sort des Coupes d’Europe.
« On n’est pas à une surprise près avec l’OM. » Olivier Létang n’y est pas allé de main morte quand il a été interrogé sur l’accord contractuel entre l’OM et Edon Zhegrova. Le président du LOSC a vivement critiqué l'attitude du club marseillais dans ce dossier, assurant n’avoir eu « aucun contact » avec lui, alors qu'il « est interdit de contacter un joueur sans le demander au club avec lequel il est sous contrat. »
Létang et Longoria ont déjà échangé pour Zhegrova
Pourtant, d’après les informations de L’Équipe, des échanges ont bien eu lieu entre les deux clubs concernant l’international kosovar (34 sélections). Du côté de l’OM, on avance une conversation début août entre les deux présidents, Olivier Létang et Pablo Longoria, qui s’apprécient par ailleurs.
Le LOSC attend entre 15 et 20M€
Ils ont de nouveau parlé d’Edon Zhegrova cette semaine, mercredi et jeudi, en marge des tirages au sort des compétitions européennes. Selon L’Équipe, Olivier Létang avait en revanche envoyé un mail à Pablo Longoria plus tôt dans le mercato afin de lui demander de ne pas attendre le dernier moment pour essayer de recruter son joueur, ce qui explique peut-être son mécontentement. Toujours est-il que le LOSC attend entre 15 et 20M€ pour laisser partir l’ailier de 26 ans.