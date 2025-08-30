Accusation de fraude : La réponse tant attendue de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord contractuel a été trouvé avec Edon Zhegrova, Olivier Létang, président du LOSC, a critiqué l’attitude de l’OM dans ce dossier, assurant ne pas avoir été contacté par Marseille pour son joueur. Les deux clubs ont pourtant échangé à ce sujet début août et de nouveau cette semaine en marge des tirages au sort des Coupes d’Europe.

« On n’est pas à une surprise près avec l’OM. » Olivier Létang n’y est pas allé de main morte quand il a été interrogé sur l’accord contractuel entre l’OM et Edon Zhegrova. Le président du LOSC a vivement critiqué l'attitude du club marseillais dans ce dossier, assurant n’avoir eu « aucun contact » avec lui, alors qu'il « est interdit de contacter un joueur sans le demander au club avec lequel il est sous contrat. »

Létang et Longoria ont déjà échangé pour Zhegrova Pourtant, d’après les informations de L’Équipe, des échanges ont bien eu lieu entre les deux clubs concernant l’international kosovar (34 sélections). Du côté de l’OM, on avance une conversation début août entre les deux présidents, Olivier Létang et Pablo Longoria, qui s’apprécient par ailleurs.