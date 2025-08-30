OM - Affaire Rabiot : Incroyable, De Zerbi prêt à démissionner ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant deux semaines qu’on ne parle que d'une chose à l’OM : la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Et voilà qu’aujourd’hui encore, on apprend de nouveaux éléments sur ce qui est arrivé dans le vestiaire olympien. Cette fois, la révélation concerne Roberto De Zerbi qui aurait été visiblement prêt à quitter son poste d’entraîneur de l’OM. Explications.

A deux jours de la fin du mercato, Adrien Rabiot est pour le moment toujours à l’OM. Rendant un peu plus plausible sa réintégration ? Cela ne déplairait en tout cas pas à Roberto De Zerbi qui avait en effet ouvert la porte à ce scénario récemment. De quoi surprendre puisque l’entraîneur de l’OM avait semble-t-il exigé le départ de Rabiot, au point même de mettre son poste d’entraîneur du club phocéen dans la balance.

« Avec Rabiot, c’est terminé » Si Roberto De Zerbi avait assuré n’avoir jamais pensé à démissionner suite à la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’entraîneur de l’OM aurait visiblement menti. C’est en tout cas ce qu’a révélé Grégory Schneider sur le plateau de L’Equipe du Soir. En effet, le journaliste a expliqué à propos de cette affaire : « Il faut remettre les chose en place, c’est Rulli qui s’engraine avec Rowe. Rabiot l’interpelle, Rowe insulte Rabiot qui lui met une pèche, ils se battent. Tout cela on le sait. Et à un moment, ça a pris une ampleur dans le vestiaire pas possible. De Zerbi dit : « Asseyez vous ». Ils se sont tous assis sauf un : Adrien Rabiot. De Zerbi a insisté, il n’a pas voulu. L’histoire part comme ça. De Zerbi sort du vestiaire en disant : « Avec Rabiot, c’est terminé » ».