Transfert d'un buteur : Dembélé chamboule le mercato du PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le mercato. Le club de la capitale n’a enregistré que trois arrivées, une en défense centrale et deux au poste de gardien de but. Les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité acheter un nouvel attaquant, car une fois de plus ils comptent sur une grande saison d’Ousmane Dembélé.

Le PSG s’attend à une fin de mercato tranquille. Le club de la capitale semble satisfait de ses achats et s’il y a des mouvements à Paris, cela ne sera donc que pour des départs. Le champion de France entend notamment se séparer de Randal Kolo Muani et de Gianluigi Donnarumma en priorité.

Zabarnyi, Chevalier et Marin sont arrivés Avant le début du mercato, le PSG avait prévu de ne pas être très actif. Le club de la capitale cherchait à apporter seulement quelques corrections à l’effectif de Luis Enrique et cela a été le cas. Lucas Chevalier est notamment arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma et Illia Zabarnyi a posé ses valises à Paris pour concurrencer Marquinhos. Enfin, Luis Campos a également profité d’une opportunité de marché pour mettre la main sur Renato Marin, qui a remplacé numériquement Arnau Tenas parti à Villarreal.