Accord annoncé, il va débarquer à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant de longues semaines, l’OM a négocié avec le Club Bruges pour la signature de Joel Ordoñez. Finalement, l’Équatorien ne devrait pas s’engager en faveur du club phocéen, qui a activé d’autres pistes. Ainsi, Marseille s’intéresse de près au Néerlandais Lutsharel Geertruida, et tiendrait déjà un accord avec le RB Leipzig pour cette opération.

Le mercato s’emballe du côté de l’OM ! Toujours très ambitieux afin de renforcer son effectif, le club phocéen s’apprête à offrir deux nouveaux renforts pour Roberto De Zerbi. En effet, ce samedi, un accord a été annoncé entre Marseille et le RB Leipzig pour le prêt avec option d’achat du milieu de terrain Arthur Vermeeren.

Lustharel Geertruida proche de l’OM Mais ce n’est pas tout. Suite à l’échec de la piste prioritaire en défense Joel Ordoñez, l’OM a activé d’autres pistes. Et à en croire les dernières révélations de plusieurs médias, Marseille fonce sur Lutsharel Geertruida. Âgé de 25 ans, le défenseur néerlandais serait emballé à l’idée de rejoindre la Cité Phocéenne selon le journaliste Sacha Tavolieri.