Transferts - OM : Incroyable, une arrivée surprise a fuité !

Personne ne l'a vu venir. Mais ce samedi, l'OM semble avoir bouclé un coup express avec le RB Leipzig. Un an presque jour pour jour après son échec dans la course à la signature d'Arthur Vermeeren parti au sein du club allemand, l'Olympique de Marseille devrait accueillir le milieu de terrain belge dans les prochaines heures. L'horaire de son atterrissage a fuité.

Un an après sa signature avortée à l'OM, lui qui partait en prêt au RB Leipzig avec option d'achat finalement levée lors du mois de janvier 2025, Arthur Vermeeren serait plus que jamais proche de l'Olympique de Marseille. A un peu plus de 48 heures de la clôture du mercato estival, l'heure est à un nouveau renfort du côté de la cité phocéenne... juste après la septième recrue Hamed Junior Traoré.

Vermeeren à l'OM... via un prêt avec option d'achat D'après les informations de RMC Sport, Arthur Vermeeren va s'installer à Marseille dans les prochaines heures. Une recrue que personne n'a vu venir et qui serait déjà en route vers l'OM. Le milieu de terrain belge de 20 ans arrivera sous la forme d'un prêt avec option d'achat selon le journaliste Fabrice Hawkins.