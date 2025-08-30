Mercato : Ça s'emballe pour un joueur de l'OM, le départ est imminent ?

Axel Cornic

La fin du mercato s’annonce bouillante pour l’Olympique de Marseille, sur le front des arrivées comment sur celui des départs. Et si tout le monde a les yeux tournés sur l’évolution de la situation autour d’Adrien Rabiot, c’est un autre joueur de Robert De Zerbi qui enflamme le marché des transferts à l’étranger.

On pensait que les dirigeants allaient faire ce qu’il fallait pour offrir à Roberto De Zerbi un collectif stable, le plus tôt possible. Pourtant, nous voilà à quelques jours de la fin du mercato estival et beaucoup de choses restent à régler à l’OM, notamment en ce qui concerne les départs.

Derek Cornelius à Glasgow ? Il y a évidemment le cas Rabiot, mais d’autres pourraient faire leurs valises dans les prochaines heures. Plusieurs sources nt évoqué un possible départ de Derek Cornelius, recruté par l’OM pour 4M€ l’été dernier et notamment suivi du côté de l’Ecosse, avec les Glasgow Rangers qui seraient en discussion plus qu’avancées pour boucler cette opération.