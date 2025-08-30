Mercato : Ça s'emballe pour un joueur de l'OM, le départ est imminent ?

La fin du mercato s’annonce bouillante pour l’Olympique de Marseille, sur le front des arrivées comment sur celui des départs. Et si tout le monde a les yeux tournés sur l’évolution de la situation autour d’Adrien Rabiot, c’est un autre joueur de Robert De Zerbi qui enflamme le marché des transferts à l’étranger.
On pensait que les dirigeants allaient faire ce qu’il fallait pour offrir à Roberto De Zerbi un collectif stable, le plus tôt possible. Pourtant, nous voilà à quelques jours de la fin du mercato estival et beaucoup de choses restent à régler à l’OM, notamment en ce qui concerne les départs.
Derek Cornelius à Glasgow ?
Il y a évidemment le cas Rabiot, mais d’autres pourraient faire leurs valises dans les prochaines heures. Plusieurs sources nt évoqué un possible départ de Derek Cornelius, recruté par l’OM pour 4M€ l’été dernier et notamment suivi du côté de l’Ecosse, avec les Glasgow Rangers qui seraient en discussion plus qu’avancées pour boucler cette opération.
La Cremonese veut tout gâcher
Mais ce n’est pas tout, puisqu’une autre piste semble s’être ouverte pour l’international canadien. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, la Cremonese serait en train de négocier avec l’OM pour tenter de s’attacher les services de Cornelius. Après avoir récemment bouclé l’arrivée de Jeremy Sarmiento, le club italien souhaiterait tout miser sur le défenseur marseillais.