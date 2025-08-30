Transfert surprise : Annoncé au PSG, il va signer à l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier, Lutsharel Geertruida pourrait finir par débarquer en Ligue 1. L’OM est en pourparlers avec le RB Leipzig dans l’optique d’un transfert du défenseur âgé de 25 ans et les négociations sont à un stade avancé, alors que l’international néerlandais quant à lui est très intéressé par une arrivée à Marseille.

Alors qu’il était dans le viseur du PSG l’année dernière afin d’être la doublure d’Achraf Hakimi, Lutsharel Geertruida pourrait finalement rejoindre l’OM. Toujours à la recherche de renfort en défense, Marseille s’est lancé sur la piste de l’international néerlandais (17 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le RB Leipzig.

Geertruida très intéressé par un transfert à l’OM D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’OM est actuellement en pourparlers avec le club allemand pour recruter Lutsharel Geertruida. Les négociations entre les deux formations sont même déjà bien avancées. Le défenseur âgé de 25 ans, capable d’évoluer à droite comme dans l’axe, est très intéressé par un transfert à Marseille.