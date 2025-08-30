Transfert surprise : Annoncé au PSG, il va signer à l'OM ?

Annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier, Lutsharel Geertruida pourrait finir par débarquer en Ligue 1. L’OM est en pourparlers avec le RB Leipzig dans l’optique d’un transfert du défenseur âgé de 25 ans et les négociations sont à un stade avancé, alors que l’international néerlandais quant à lui est très intéressé par une arrivée à Marseille.
Alors qu’il était dans le viseur du PSG l’année dernière afin d’être la doublure d’Achraf Hakimi, Lutsharel Geertruida pourrait finalement rejoindre l’OM. Toujours à la recherche de renfort en défense, Marseille s’est lancé sur la piste de l’international néerlandais (17 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le RB Leipzig.
Geertruida très intéressé par un transfert à l’OM
D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’OM est actuellement en pourparlers avec le club allemand pour recruter Lutsharel Geertruida. Les négociations entre les deux formations sont même déjà bien avancées. Le défenseur âgé de 25 ans, capable d’évoluer à droite comme dans l’axe, est très intéressé par un transfert à Marseille.
Fin de la piste Ordóñez ?
Reste à savoir si cette nouvelle piste veut dire que celle menant à Joel Ordóñez (21 ans) est désormais à oublier. L’OM essaye depuis plusieurs semaines de recruter l’international équatorien (8 sélections), mais fait face à des négociations difficiles avec le Club Bruges, qui sera d’ailleurs un de ses futurs adversaires en Ligue des champions.