OM - Transfert de Rabiot : La révélation de la presse italienne sur sa mère !

Axel Cornic

L’avenir d’Adrien Rabiot continue d’enflammer cette fin de mercato, avec le temps qui presse pour trouver une solution avant la deadline du 1er septembre. Une possible réconciliation a été évoquée ces derniers jours, mais pour le moment le joueur reste sur le départ, avec un possible retour en Serie A qui pourrait se dessiner.

Où jouera Adrien Rabiot cette saison ? Tout le monde pensait que le milieu de terrain allait être l’un des leaders de l’OM, qui fait son grand retour en Ligue des Champions. Mais rien ne va plus depuis la bagarre avec Jonathan Rowe et l’énorme clash qui s’en est suivi, avec l’international français qui a été placé sur la liste des transferts.

Milan n’a pas dit son dernier mot Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi a évoqué une possible réconciliation avec Rabiot, mais pour le moment l’OM ne semble pas avoir changé d’avis. Ainsi, l’ancien de la Juventus pourrait rebondir en Serie A en cette fin de mercato, avec Massimiliano Allegri qui aurait vraisemblablement réclamé son recrutement à l’AC Milan.