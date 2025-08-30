Transfert à 35M€ : «Nous avons été clairs», l’OM reçoit une réponse cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM essaye de le recruter depuis plusieurs semaines, Bart Verhaeghe a évoqué l’avenir de Joel Ordóñez. Le président du Club Bruges s’est montré ferme et pas enclin à la négociation. Si Marseille veut s’attacher les services de l’international équatorien, il devra dépenser les 35M€ réclamés par la formation belge.

Il ne reste plus que deux jours avant la fermeture du marché des transferts et l’OM est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato. Un dossier qui traîne plusieurs semaines concerne celui de Joel Ordóñez (21 ans), qui semble être la priorité des dirigeants marseillais au poste de défenseur central. L’international équatorien (8 sélections) veut rejoindre Marseille et a même refusé de s’entraîner, mais le Club Bruges, qui réclame environ 35M€, n’est pas enclin à faciliter les négociations.

« Joel Ordóñez attire de nombreux clubs, mais nous avons également été clairs avec lui » « Il fut un temps où il était inconcevable qu’un joueur refuse de jouer pour obtenir un transfert. Désormais, cela arrive, et en tant que footballeur, on peut comprendre ce type de réaction. Mais il faut aussi considérer les intérêts de l’institution. Dans une telle affaire, trois parties sont concernées : le joueur, le club vendeur et le club acheteur. À titre d’exemple, Ardon Jashari, qui a finalement rejoint l’AC Milan pour 34 millions d’euros (+3 millions en bonus), avait un prix fixé et rien de plus. Nous suivons cette ligne de conduite. Joel Ordóñez attire de nombreux clubs, mais nous avons également été clairs avec lui », a confié Bart Verhaeghe, président du Club Bruges, auprès de De Standaard.