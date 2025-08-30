Mercato : La décision radicale qui dégoûte l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant de longues semaines cet été, l’OM a tenté de convaincre le Club Bruges pour le transfert du prometteur défenseur central Joel Ordoñez. L’Équatorien, qui souhaitait réellement rejoindre le club phocéen, semble avoir été retenu par le président du club belge. Quoi qu’il en soit, Bruges aurait finalement décidé de ne pas se séparer de son roc défensif.

Un dossier qui ne verra finalement pas le jour. Désireux de se renforcer en défense centrale cet été, l’OM a rapidement fait de Joel Ordoñez sa priorité sur le mercato estival. Âgé de 21 ans, le défenseur est considéré comme un véritable talent à son poste. Si l’international Équatorien souhaitait absolument rejoindre le club marseillais, le Club Bruges a finalement décidé de le retenir. Président du club belge, Bart Verhaeghe s’est d’ailleurs exprimé sur ce dossier ce samedi.

« Joel Ordóñez attire de nombreux clubs, mais nous avons également été clairs » « Il fut un temps où il était inconcevable qu’un joueur refuse de jouer pour obtenir un transfert. Désormais, cela arrive, et en tant que footballeur, on peut comprendre ce type de réaction. Mais il faut aussi considérer les intérêts de l’institution. Dans une telle affaire, trois parties sont concernées : le joueur, le club vendeur et le club acheteur. À titre d’exemple, Ardon Jashari, qui a finalement rejoint l’AC Milan pour 34 millions d’euros (+3 millions en bonus), avait un prix fixé et rien de plus. Nous suivons cette ligne de conduite. Joel Ordóñez attire de nombreux clubs, mais nous avons également été clairs avec lui », a ainsi confié le dirigeant auprès de De Standaard.