40M€ : C’est terminé pour ce transfert historique à l’OM !

Très actif dans cette fin de mercato estival, l’OM s’intéresse de près au défenseur néerlandais Lutsharel Geertruida. Le club phocéen en revanche, aurait abandonné la piste menant à l’Équatorien Joel Ordoñez. Alors que le Club Bruges réclamait 40M€ pour son défenseur, Marseille semble s’être retiré du dossier concernant le crack de 21 ans.
Le mercato estival est loin d’être terminé pour l’OM ! Le club phocéen va renforcer son entrejeu, alors que plusieurs médias annoncent ce samedi un accord avec le RB Leipzig pour le jeune Arthur Vermeeren. Il s’agit là d’un prêt avec option d’achat pour le talent belge, qui pourrait également être accompagné de Lutsharel Geertruida.
Ordoñez n’ira pas à l’OM
En effet, Foot Mercato révèle que l’OM discute également avec Leipzig pour le polyvalent défenseur néerlandais. Mais quid de la piste Joel Ordoñez ? Priorité du club marseillais en défense centrale, l’Équatorien ne devrait pas bouger finalement. Alors que le Club Bruges attend 40M€, et qu’un club en provenance d’Arabie Saoudite serait disposé à débourser 45M€ pour le joueur de 21 ans, ce dernier ne devrait pas atterrir à l’OM.
Marseille abandonne la piste
C’est en tout cas ce qu’indique la Minute OM sur X ce samedi après-midi. Le média indique que l’OM a mis fin à cette piste, alors que Joel Ordoñez aurait pu devenir la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen.