40M€ : C’est terminé pour ce transfert historique à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très actif dans cette fin de mercato estival, l’OM s’intéresse de près au défenseur néerlandais Lutsharel Geertruida. Le club phocéen en revanche, aurait abandonné la piste menant à l’Équatorien Joel Ordoñez. Alors que le Club Bruges réclamait 40M€ pour son défenseur, Marseille semble s’être retiré du dossier concernant le crack de 21 ans.

Le mercato estival est loin d’être terminé pour l’OM ! Le club phocéen va renforcer son entrejeu, alors que plusieurs médias annoncent ce samedi un accord avec le RB Leipzig pour le jeune Arthur Vermeeren. Il s’agit là d’un prêt avec option d’achat pour le talent belge, qui pourrait également être accompagné de Lutsharel Geertruida.

Ordoñez n’ira pas à l’OM En effet, Foot Mercato révèle que l’OM discute également avec Leipzig pour le polyvalent défenseur néerlandais. Mais quid de la piste Joel Ordoñez ? Priorité du club marseillais en défense centrale, l’Équatorien ne devrait pas bouger finalement. Alors que le Club Bruges attend 40M€, et qu’un club en provenance d’Arabie Saoudite serait disposé à débourser 45M€ pour le joueur de 21 ans, ce dernier ne devrait pas atterrir à l’OM.