Transfert polémique à l'OM : Le club vend la mèche à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour le voyage à Lorient, Edon Zhegrova ne se trouvait pas dans le bon état d'esprit selon Bruno Genesio. C'est pourquoi le coach du LOSC ne l'a pas retenu pour cette rencontre de Ligue 1, validant la thèse d'un transfert de dernière minute à l'OM qui fait beaucoup parler dans les médias. Et notamment le président lillois Olivier Létang.

Edon Zhegrova (26 ans) aurait tranché pour son avenir en cette fin de mercato estival, programmée pour lundi soir. Un destin qui s'écrirait loin de Lille pour l'international kosovar. Foot Mercato a dévoilé vendredi soir que l'attaquant latéral arrivé au LOSC en janvier 2022 aurait communiqué à Bruno Genesio et à Olivier Létang, respectivement entraîneur et président du club lillois, de sa décision de quitter le Nord pour s'installer à l'Olympique de Marseille.

«En plein accord avec lui et mon président Olivier Létang, on a décidé de le laisser à Lille» Un accord serait déjà convenu entre les parties concernées, à la grande surprise d'Olivier Létang qui a réglé ses comptes avec la façon de faire de l'Olympique de Marseille vendredi expliquant ne pas avoir été contacté par la direction marseillaise contrairement au règlement. Ce samedi, le LOSC se déplaçait à Lorient pour la 3ème journée de Ligue 1, l'occasion pour Bruno Genesio d'avouer à demi-mot que Zhegrova pourrait bien s'en aller avant la date butoir du mercato lundi soir. « La situation avec Zhegrova ? C'est très simple, j'ai eu un échange avec Edon, il n'est pas en état mental de faire partie du groupe cet après-midi. En plein accord avec lui et mon président Olivier Létang, on a décidé de le laisser à Lille. Il ne reste heureusement plus que deux jours de ce mercato. On verra. Est-ce qu'il sera Lillois cette saison ? Je ne peux pas répondre à cette question puisque je ne maîtrise pas tout ».