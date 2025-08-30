PSG : Transfert surprise à l’étranger, c’est imminent pour Donnarumma !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Gianluigi Donnarumma est sur le départ du côté du PSG. Pour rappel, le gardien italien a déjà un accord avec Manchester City, qui doit cependant se séparer d’Ederson avant de pouvoir le recruter. Ça bouge pour le portier brésilien, alors que Fenerbahçe souhaite devancer Galatasaray dans ce dossier.

Le mercato estival n’est pas terminé du côté du PSG. En effet, le club parisien envisage toujours le départ de plusieurs éléments jugés indésirables comme Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien qui a déjà fait ses adieux aux supporters la semaine dernière, dispose d’un accord avec Manchester City.

Donnarumma proche de Manchester City Mais depuis plusieurs semaines, le problème est le même pour ce dossier Donnarumma ; les Citizens doivent d’abord se séparer d’Ederson avant de pouvoir recruter le gardien du PSG. Si Galatasaray était intéressé par le Brésilien, l’offre de 10M€ formulée par le club turc n’a pas convaincu Manchester City. De ce fait, le dossier Donnarumma s’est quelque peu enlisé.