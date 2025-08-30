PSG - Succession de Mbappé : Dembélé dégoûté, la décision qui ne passe pas !

Alexis Brunet

L’été dernier, Kylian Mbappé avait choisi de quitter le PSG, ce qui a entraîné beaucoup de changements pour le club de la capitale. Ce dernier a notamment dû désigner un nouveau tireur de penalty et cette responsabilité a été confiée à Vitinha. Une décision qui n’a pas plu à Ousmane Dembélé, qui aurait bien voulu être l’heureux élu.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a perdu beaucoup. Le Français avait chaque saison des statistiques folles et il a donc fallu combler ce vide. Le club de la capitale a également dû trouver un nouveau tireur de penalty, car cette responsabilité avait été confiée au champion du monde.

Vitinha avait été choisi par Luis Enrique Pour prendre la succession de Kylian Mbappé, Luis Enrique avait décidé de confier les penaltys non pas à un attaquant mais à un milieu de terrain. Le choix du coach du PSG s’était porté sur Vitinha, qui a eu cette responsabilité durant toute la saison. Toutefois, les récents échecs du Portugais ont fait cogiter l’Espagnol.