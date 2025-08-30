PSG - Succession de Mbappé : Dembélé dégoûté, la décision qui ne passe pas !

L’été dernier, Kylian Mbappé avait choisi de quitter le PSG, ce qui a entraîné beaucoup de changements pour le club de la capitale. Ce dernier a notamment dû désigner un nouveau tireur de penalty et cette responsabilité a été confiée à Vitinha. Une décision qui n’a pas plu à Ousmane Dembélé, qui aurait bien voulu être l’heureux élu.
Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a perdu beaucoup. Le Français avait chaque saison des statistiques folles et il a donc fallu combler ce vide. Le club de la capitale a également dû trouver un nouveau tireur de penalty, car cette responsabilité avait été confiée au champion du monde.
Vitinha avait été choisi par Luis Enrique
Pour prendre la succession de Kylian Mbappé, Luis Enrique avait décidé de confier les penaltys non pas à un attaquant mais à un milieu de terrain. Le choix du coach du PSG s’était porté sur Vitinha, qui a eu cette responsabilité durant toute la saison. Toutefois, les récents échecs du Portugais ont fait cogiter l’Espagnol.
Dembélé sera l’un des tireurs du PSG
D’après les informations de L’Équipe, Vitinha ne sera plus le tireur exclusif des penaltys car Ousmane Dembélé devrait également avoir sa part tout au long de la saison. Une juste récompense pour le numéro 10 parisien qui sort d’une grande saison et qui avait été quelque peu déçu l’été dernier lorsque son coach avait choisi le Portugais dans cet exercice. Toutefois, l’attaquant du PSG n’a pas été en réussite contre Angers, car il n’a pas réussi à cadrer son penalty, ce qui a heureusement été sans conséquence (victoire 1-0).