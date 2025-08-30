Kylian Mbappé : La grosse surprise du PSG avec cette star !

Alexis Brunet

Il y a un peu plus d’un an, le PSG voyait Kylian Mbappé partir et prendre la direction du Real Madrid. Pour le remplacer, le club de la capitale faisait alors confiance à Ousmane Dembélé, qui était amené à prendre du galon. Les dirigeants parisiens s’attendaient à voir l’ancien Barcelonais marquer une quinzaine de buts maximum, mais il a complètement dépassé leurs espérances.

Lorsque Kylian Mbappé a quitté le PSG l'été dernier, bon nombre d’observateurs se demandaient comment Paris allait faire. Le Français était une machine à marquer et le club de la capitale allait devoir trouver un autre joueur de cette trempe. Finalement, le champion d’Europe a décidé de faire confiance à Ousmane Dembélé et cela a été un vrai succès.

Dembélé a surpris le PSG D’après les informations de L’Équipe, le PSG avait pourtant des attentes assez basses avec Ousmane Dembélé au début de la saison dernière. En effet, le club de la capitale pensait que le Français qui devait devenir le nouveau leader de l’attaque parisienne allait marquer une dizaine, voire une quinzaine de buts grand maximum. Finalement, l’ancien Barcelonais a surpris tout le monde, car il aura trouvé le chemin des filets à 35 reprises tout en délivrant 14 passes décisives.