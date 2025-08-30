PSG : Désiré Doué menacé au téléphone, la réponse cash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Désiré Doué et Yann Gboho, le bras de fer tourne aisément à l'avantage du joueur du PSG jusqu'ici. Les deux premières affiches des deux cousins ont tourné en la faveur de l'international français la saison passée. Et ce, quand bien même le milieu de terrain du Toulouse FC l'avait menacé avant une correction toulousaine subie face aux Parisiens.

Le 22 novembre dernier, le PSG recevait le Toulouse FC au Parc des princes et ce, quelques jours seulement avant la défaite des hommes de Luis Enrique en Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1). Pour cette rencontre de Ligue 1, Désiré Doué avait été averti par son cousin Yann Gboho, alors arrivé à Toulouse l'été précédent, concernant une éventuelle sale soirée pour Doué et les Parisiens.

«Je l'avais aussi appelé et je lui avais dit de faire attention» Il n'en avait rien été puisque le PSG de Luis Enrique s'était imposé sur le score de 3 buts à 0, net et sans bavure. De quoi offrir à Yann Gboho un douloureux retour sur terre qu'il n'a pas manqué de raconter à Paul-Georges Ntep en interview pour Ligue 1+ avant sa nouvelle confrontation avec Doué, cette fois-ci au Stadium de Toulouse ce samedi soir pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. « On s'est appelés avant-hier, on a parlé. Et en fait l'année dernière avant le match je l'avais aussi appelé et je lui avais dit de faire attention parce qu'on était sur une bonne dynamique. Résultat, on en avait pris trois ».