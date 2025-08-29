«Problème», l’annonce complètement improbable du PSG !

Alexis Brunet

Ce jeudi a eu lieu le tirage au sort de la Ligue des champions. Encore une fois, le PSG n’a pas été gâté, avec notamment des chocs contre le FC Barcelone et le Bayern Munich, mais également une revanche à prendre contre Newcastle. Interrogé en conférence de presse sur ce programme corsé, Luis Enrique a déclaré qu’il y avait peut-être un problème. Explication.

Le PSG réussira-t-il à faire le doublé en Ligue des champions ? Après une victoire historique en finale la saison dernière (5-0 contre l’Inter Milan), le club de la capitale connaît déjà le nom de ses adversaires pour l’édition 2025-2026 de la C1. Les Parisiens défieront le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Sporting Lisbonne, Tottenham, Newcastle, l’Athletic Bilbao, le Bayer Leverkusen et l’Atalanta Bergame.

« Un problème avec le bouton de l’ordinateur » Ce vendredi, Luis Enrique était présent en conférence de presse et il a été interrogé sur le tirage au sort de la Ligue des champions. L’entraîneur du PSG estime que le club de la capitale n’a pas eu beaucoup de chances encore une fois et qu’il y a peut-être « un problème avec le bouton de l’ordinateur ». Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pareil, la même chose. Pour analyser ça vraiment, en étant honnête, je dois attendre le tirage au sort de l'année prochaine. Si je vois la même chose, peut-être que ce sera un problème avec le bouton de l’ordinateur. »