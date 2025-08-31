Transfert à 35M€ : Une star sème la panique au PSG !

Pierrick Levallet

La fin du mercato s’annonce animée pour le PSG. Alors que le marché des transferts ferme bientôt ses portes, le club de la capitale voudrait toujours se séparer de Gianluigi Donnarumma. Les dirigeants parisiens commenceraient d’ailleurs à s’inquiéter de l’avenir du portier italien, annoncé avec insistance du côté de Manchester City.

Le PSG devrait vivre une fin de mercato particulièrement animée. Le marché des transferts ferme très prochainement ses portes. Le club de la capitale dispose donc de peu de temps pour trouver une issue favorable dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie depuis l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien est pour le moment toujours chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG commence à paniquer pour Donnarumma Comme le rapporte TeamTALK, le PSG commencerait d’ailleurs à s’inquiéter de l’avenir du gardien de but de 26 ans. Les dirigeants parisiens craindraient de le voir finalement rester à l’issue du mercato estival. Manchester City, de son côté, serait assez confiant quant au fait de réussir à boucler le deal autour de la somme de 35M€.