«Une formule choc» pour Donnarumma : Le transfert avec le PSG que personne n’a vu venir ?

Avant la fin du mercato, il est très probable que Gianluigi Donnarumma aille voir ailleurs. Le portier est poussé vers la sortie par le PSG qui ne compte pas sur lui. Manchester City serait actuellement en pole pour le faire venir, mais Galatasaray n’aurait pas dit son dernier mot et négocie un deal très étonnant avec Paris.
Le 1er septembre à 20h, le mercato fermera officiellement ses portes en France et le PSG cherche encore à boucler plusieurs opérations. Le club de la capitale ne souhaite pas acheter des joueurs, mais plutôt en vendre. En effet, le champion de France compte encore plusieurs éléments sur lesquels ne compte plus du tout Luis Enrique.
Donnarumma est sur le départ
Parmi les candidats au départ, on retrouve notamment Gianluigi Donnarumma. Pourtant héroïque la saison dernière, notamment en Ligue des champions, l’Italien est poussé vers la sortie par Luis Enrique. L’Espagnol ne compte plus sur lui, car il souhaite désormais s’appuyer sur Lucas Chevalier, qui correspondrait plus à l’idée qu’il se fait du poste de gardien de but.
Galatasaray négocie un deal surprenant avec le PSG pour Donnarumma
Gianluigi Donnarumma a accepté l’idée d’un départ du PSG et son entourage lui cherche donc un nouveau point de chute. Des discussions existent avec Manchester City, mais à en croire le journaliste Rudy Galetti, Galatasaray tenterait également le coup avec « une formule choc ». Des négociations auraient lieu entre les dirigeants parisiens et la formation turque au sujet d’un départ sans indemnité de transfert. Une opération surprenante, car le champion de France ne toucherait de l’argent que grâce à une future revente et un pourcentage négocié en amont. Reste à voir si cette tentative inattendue ira au bout, mais Galatasaray a toutefois un avantage dans ce dossier car le marché des transferts ferme ses portes le 12 septembre en Süper Lig, ce qui laisse un peu plus de temps pour trouver une issue positive.