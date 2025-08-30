«Une formule choc» pour Donnarumma : Le transfert avec le PSG que personne n’a vu venir ?

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, il est très probable que Gianluigi Donnarumma aille voir ailleurs. Le portier est poussé vers la sortie par le PSG qui ne compte pas sur lui. Manchester City serait actuellement en pole pour le faire venir, mais Galatasaray n’aurait pas dit son dernier mot et négocie un deal très étonnant avec Paris.

Le 1er septembre à 20h, le mercato fermera officiellement ses portes en France et le PSG cherche encore à boucler plusieurs opérations. Le club de la capitale ne souhaite pas acheter des joueurs, mais plutôt en vendre. En effet, le champion de France compte encore plusieurs éléments sur lesquels ne compte plus du tout Luis Enrique.

Donnarumma est sur le départ Parmi les candidats au départ, on retrouve notamment Gianluigi Donnarumma. Pourtant héroïque la saison dernière, notamment en Ligue des champions, l’Italien est poussé vers la sortie par Luis Enrique. L’Espagnol ne compte plus sur lui, car il souhaite désormais s’appuyer sur Lucas Chevalier, qui correspondrait plus à l’idée qu’il se fait du poste de gardien de but.