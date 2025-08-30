OM : «Un accord» révélé à l’étranger, une réponse imminente pour le transfert de Rabiot !

Axel Cornic

La fin du mercato estival approche à grands pas et du côté de l’Olympique de Marseille, on espère toujours vendre Adrien Rabiot. Et la principale piste pour l’international français mène vers un retour en Serie A, avec l'AC Milan qui a lâché un indice fort par le biais d’Igli Tare, son directeur technique.

Tout se joue en ce moment pour Adrien Rabiot. Toujours sur la liste des transferts, le milieu de terrain peut quitter l’OM en cette fin de mercato. Mais les options ne semblent pas être nombreuses, puisqu’on parle surtout de l’AC Milan, qui doit encore régler quelques dossiers avant de pouvoir faire quoi que ce soit.

Milan doit vendre d’abord La presse italienne assure en effet que les Milanais ne recherchent pas vraiment de milieu de terrain, puisque ce secteur est plus que complet. Mais pour satisfaire Massimiliano Allegri, qui aimerait retrouver Rabiot après leur expérience commune à la Juventus, les dirigeants de l’AC Milan seraient prêts à faire l’effort en vendant un indésirable.