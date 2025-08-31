Transfert : La surprise à 1M€ de l’OM, une nouvelle recrue arrive !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si la piste Oleksandr Zinchenko a été explorée, c’est bien Emerson Palmieri qui va venir renforcer le poste de latéral gauche à l’OM. Un accord a été trouvé avec West Ham pour le transfert de l’international italien, autorisé à se rendre à Marseille. Une résiliation de contrat était évoquée, mais le club olympien paiera finalement 1M€ pour le recruter.

Samedi soir, l’OM a accueilli une nouvelle recrue en la personne d’Arthur Vermeeren (20 ans). Le milieu de terrain international belge (6 sélections) est arrivé en provenance du RB Leipzig dans le cadre d’un prêt payant d’1,5M€, assorti d’une option d’achat non obligatoire estimée à 20M€.

Emerson Palmieri arrive à l’OM Après Arthur Vermeeren, un autre joueur est sur le point de débarquer à Marseille. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé pour le transfert d’Emerson Palmieri (31 ans, West Ham), alors que la piste menant à Oleksandr Zinchenko (28 ans, Arsenal) a également été explorée par l’OM.