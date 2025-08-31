Mercato : Il quitte le PSG et balance sur Luis Enrique !

Alexis Brunet

Cet été, Naoufel El Hannach a quitté le PSG pour rejoindre Montpellier sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le défenseur central de 18 ans doit donc revenir à Paris à la fin de la saison, où il retrouvera Luis Enrique, un coach qui ne l’a jamais délaissé et qui au contraire lui a beaucoup parlé l’année dernière.

Lors des derniers jours de mercato, le PSG cherche absolument à se séparer de plusieurs joueurs. Certains doivent partir sous la forme de transferts définitifs et d’autres en prêt. C’est la seconde option qui a été choisie par Naoufel El Hannach, qui évolue à Montpellier depuis cet été.

El Hannach se livre sur Luis Enrique Alors qu’il est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Naoufel El Hannach a donc choisi d’aller trouver du temps de jeu du côté de Montpellier sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Dans une interview accordée au Midi-Libre, le défenseur central de 18 ans est revenu sur sa saison dernière à Paris et notamment sa relation avec Luis Enrique : « Ils m’ont tout de suite mis à l’aise et tout s’est passé comme si j’étais leur coéquipier. Marquinhos, Dembélé… Kimpembe, qui se comporte comme un grand frère, m’a beaucoup aidé. J’ai beaucoup appris dans le jeu, mais aussi à travers les échanges dans le vestiaire. Luis Enrique, lui, ne m’a pas tenu à l’écart, il m’a beaucoup parlé. »